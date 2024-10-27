27.10.2024, 11:46
Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Кейла Кулбет“ одержал третью победу подряд
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 27 октября, в эстонско-латвийской баскетбольной лиге Optibet команда „Виймси“ обыграла дома „Кейла Кулбет“ (77:70).
Команда „Кейла Кулбет“, начав сезон с двух поражений, на прошлой неделе нашла свой ритм и одержала две победы: над командой „Латвийского университета“ (83:75) и над Кейлаской баскетбольной школой (83:72). „Виймси“ также начал сезон неудачно, уступив в матчах с рижским ВЭФ (52:89) и „Авис Утилитас“ (Рапла) со счётом 80:85, однако в прошлое воскресенье неожиданно победил „Ригас Зелли“ со счётом 70:66.
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