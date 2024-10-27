ЦИК Грузии объявил о победе правящей партии „Грузинская мечта“ на парламентских выборах. Оппозиция: итоги сфальсифицированы

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в воскресеье, 27 октября. „Оставшиеся несколько избирательных участков находятся за рубежом, и при поступлении данных информация будет обновлена“, - сказал председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили

Согласно данным ЦИК, в парламент также проходят четыре главных оппозиционных блока - „Коалиция перемен“ (10,92%), „Единое национальное движение“ (10,12%), „Сильная Грузия“ (8,72%) и „За Грузию“ (7,76%). Остальные партии не преодолели пятипроцентный проходной барьер.

Предварительно, „Грузинская мечта“ получит 88 из 150 мест в парламенте. Этого не хватит для конституционного большинства, но хватит для формирования правительства.

По данным Центризбиркома на 20:00 субботы, явка избирателей на парламентских выборах по всей Грузии составила 58,96% (2 060 412 голосов).

„Коалиция за перемены“ и „Единое национальное движение“ еще вечером 26 октября объявили, что не признают результаты выборов, назвали их „конституционным переворотом“ и анонсировали „перманентные“ акции протеста начиная с воскресенья. Позже к заявлению присоединилась „Сильная Грузия“.

„Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти. Мы не признаем итоги этих выборов“, - заявил поздно вечером в субботу на брифинге один из лидеров „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия.

В оппозиционной партии „Сильная Грузия“ заявили, что будут защищать поданные за оппозицию голоса всеми законными, демократическими способами. „Мы используем в своей борьбе все мирные, законные, демократические способы. Мы, как ответственная политическая сила, будем бороться для защиты каждого голоса наших избирателей с помощью поданных жалоб в ЦИК, всеми правовыми путями, чтобы доказать - объявленные ЦИК итоги выборов очень далеки от реальной картины и воли грузинского народа“, - сказал на брифинге один из лидеров партии „Сильная Грузия“ Алеко Элисашвили (все цитаты - по Interfax).

Экзитполы показывали противоположные итоги