ЦИК Грузии объявил о победе правящей партии „Грузинская мечта“ на парламентских выборах. Оппозиция: итоги сфальсифицированы(109)
Правящая партия „Грузинская мечта“ одержала победу на прошедших в Грузии 26 октября парламентских выборах, набирав 54,08% голосов после обработки данных с 3100 избирательных участков из общего количества 3111, передает DW.
Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в воскресеье, 27 октября. „Оставшиеся несколько избирательных участков находятся за рубежом, и при поступлении данных информация будет обновлена“, - сказал председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили
Согласно данным ЦИК, в парламент также проходят четыре главных оппозиционных блока - „Коалиция перемен“ (10,92%), „Единое национальное движение“ (10,12%), „Сильная Грузия“ (8,72%) и „За Грузию“ (7,76%). Остальные партии не преодолели пятипроцентный проходной барьер.
Предварительно, „Грузинская мечта“ получит 88 из 150 мест в парламенте. Этого не хватит для конституционного большинства, но хватит для формирования правительства.
По данным Центризбиркома на 20:00 субботы, явка избирателей на парламентских выборах по всей Грузии составила 58,96% (2 060 412 голосов).
„Коалиция за перемены“ и „Единое национальное движение“ еще вечером 26 октября объявили, что не признают результаты выборов, назвали их „конституционным переворотом“ и анонсировали „перманентные“ акции протеста начиная с воскресенья. Позже к заявлению присоединилась „Сильная Грузия“.
„Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти. Мы не признаем итоги этих выборов“, - заявил поздно вечером в субботу на брифинге один из лидеров „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия.
В оппозиционной партии „Сильная Грузия“ заявили, что будут защищать поданные за оппозицию голоса всеми законными, демократическими способами. „Мы используем в своей борьбе все мирные, законные, демократические способы. Мы, как ответственная политическая сила, будем бороться для защиты каждого голоса наших избирателей с помощью поданных жалоб в ЦИК, всеми правовыми путями, чтобы доказать - объявленные ЦИК итоги выборов очень далеки от реальной картины и воли грузинского народа“, - сказал на брифинге один из лидеров партии „Сильная Грузия“ Алеко Элисашвили (все цитаты - по Interfax).
Экзитполы показывали противоположные итоги
Грузинские телеканалы ранее опубликовали данные экзитполов, они показали диаметрально противоположные результаты голосования. По данным опроса, опубликованным близким к власти страны телеканалом Imedi, правящая „Грузинская мечта“ набирает 56,1% голосов, а преодолевшие порог в 5% для прохода в парламент три оппозиционных блока - 31,2%.
Между тем опубликованный оппозиционным каналом Mtavari опрос показал другие результаты: 42% за „Грузинскую мечту“ против 48% за оппозицию. По данным телеканала Formula, за „Мечту“ свои голоса отдали 40,9% избирателей, а за оппозиционные блоки - 51,9%.
Исторические выборы
Впервые в истории независимой Грузии правящая партия „Грузинская мечта“ шла на выборы, находясь у власти уже 12 лет. Это происходит на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях с Западом и заметного сближения с Москвой.
Как оппозиция, так и правящая партия „Грузинская мечта“ шли практически ва-банк, не оставляя пространства для компромиссов, и называют предстоящие выборы всенародным референдумом.
Оппозиционные силы обвиняют власти в том, что они ведут страну к международной изоляции и обслуживают интересы России.
В „Грузинской мечте“ призывали избирателей сделать выбор между миром и войной — в которую, по их словам, пытается втянуть Грузию оппозиция по указанию влиятельных зарубежных сил.
Партия „Грузинская мечта“, которую основал бизнесмен Бидзина Иванишвили, считается пророссийской.
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