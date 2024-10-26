ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстонско-латвийская баскетбольная лига: команда „Тартуского университета“ потерпела обидное поражение от „Калева/Крамо“

Первая четверть встречи прошла в упорной борьбе очко в очко и завершилась с преимуществом таллиннского клуба 21:20. Вторую четверть лучше начал „Калев/Крамо“, однако их отрыв, достигавший семи очков, был упущен, и на перерыв команды ушли уже при счете 45:44 в пользу команды из Тарту.