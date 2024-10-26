Баскетбол
26.10.2024, 18:28

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстонско-латвийская баскетбольная лига: команда „Тартуского университета“ потерпела обидное поражение от „Калева/Крамо“

 
Kalev/Cramo mängijad ja peatreener Heiko Rannula.
Kalev/Cramo mängijad ja peatreener Heiko Rannula.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В субботу, 26 октября, в эстонско-латвийской баскетбольной лиге в Тарту местная команда „Тартуского университета“ проиграла „Калеву/Крамо“ со счетом (81:85). Игру в записи и видеообзор могут видеть все подписчики Delfi.

Первая четверть встречи прошла в упорной борьбе очко в очко и завершилась с преимуществом таллиннского клуба 21:20. Вторую четверть лучше начал „Калев/Крамо“, однако их отрыв, достигавший семи очков, был упущен, и на перерыв команды ушли уже при счете 45:44 в пользу команды из Тарту.

В третьей четверти команда „Тартуского университета“ перешла на новый уровень, в то время как „Калев/Крамо“ испытывал трудности с поиском логичных решений в атаке. Мощным рывком отрыв был увеличен до 13 очков, и на последнюю четверть команды вышли при счете 68:58 в пользу хозяев площадки.

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