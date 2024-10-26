Волейбольная Балтийская лига: команда „Пярну“ потерпела крупное поражение от набравшего ход клуба из Выру

Волейбольная Балтийская лига на этой неделе предложит любителям волейбола четыре матча с участием эстонских клубов. Только клуб из Выру „Баррус“ смог воспользоваться преимуществом домашней площадки, где уверенно обыграл клуб „Пярну“ со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:13).