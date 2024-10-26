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26.10.2024, 16:17

Волейбольная Балтийская лига: команда „Пярну“ потерпела крупное поражение от набравшего ход клуба из Выру

 
Võru Barrus mängus Selver/TalTechiga.
Võru Barrus mängus Selver/TalTechiga.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Волейбольная Балтийская лига на этой неделе предложит любителям волейбола четыре матча с участием эстонских клубов. Только клуб из Выру „Баррус“ смог воспользоваться преимуществом домашней площадки, где уверенно обыграл клуб „Пярну“ со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:13).

Ренато Сантос стал самым результативным игроком „Барруса“, набрав 22 очка, включая три эйса на подаче. Альберт Хурт поддержал его, добавив 17 очков. Лучшим игроком „Пярну“ стал Маркус Уускари, который набрал 11 очков.

До матча:

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