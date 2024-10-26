26.10.2024, 16:17
МАТЧ В ЗАПИСИ | Волейбольная Балтийская лига: клуб из Выру одерживает уверенную победу над „Пярну“
ФОТО: | Delfi Meedia
Волейбольная Балтийская лига на этой неделе предложит любителям волейбола четыре матча с участием эстонских клубов. Только клуб из Выру „Баррус“ смог воспользоваться преимуществом домашней площадки, где уверенно обыграл клуб „Пярну“ со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:13). Матч в записи видят все подписчики Delfi.
Ренато Сантос стал самым результативным игроком „Барруса“, набрав 22 очка, включая три эйса на подаче. Альберт Хурт поддержал его, добавив 17 очков. Лучшим игроком „Пярну“ стал Маркус Уускари, который набрал 11 очков.
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