Баскетбол
26.10.2024, 15:20

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ разгромил команду „Латвийского университета“

 
„Авис Утилитас“ (Рапла)
„Авис Утилитас“ (Рапла)
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу, 26 октября, в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги, команда „Авис Утилитас“ из Рапла обыграла дома команду „Латвийского университета“ со счетом 79:60. Игру в записи и видеообзор могут видеть все подписчики Delfi.

В первой четверти команда „Авис Утилитас“ проявила некоторую неуверенность, хотя большую часть четверти сохраняла статус фаворита. В конце четверти гости вышли вперед с преимуществом в четыре очка, но концовка осталась за хозяевами. Счет на конец четверти — 17:16 в пользу латвийцев.

Во второй четверти „Авис Утилитас“ не смог продемонстрировать своё преимущество, и гости оказали серьезное сопротивление. Однако к концу четверти разрыв начал увеличиваться, и на перерыв „Авис Утилитас“ ушел с перевесом 38:33.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии