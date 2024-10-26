26.10.2024, 15:20
Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ разгромил команду „Латвийского университета“
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 26 октября, в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги, команда „Авис Утилитас“ из Рапла обыграла дома команду „Латвийского университета“ со счетом 79:60.
В первой четверти команда „Авис Утилитас“ проявила некоторую неуверенность, хотя большую часть четверти сохраняла статус фаворита. В конце четверти гости вышли вперед с преимуществом в четыре очка, но концовка осталась за хозяевами. Счет на конец четверти — 17:16 в пользу латвийцев.
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