Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ разгромил команду „Латвийского университета“

В первой четверти команда „Авис Утилитас“ проявила некоторую неуверенность, хотя большую часть четверти сохраняла статус фаворита. В конце четверти гости вышли вперед с преимуществом в четыре очка, но концовка осталась за хозяевами. Счет на конец четверти — 17:16 в пользу латвийцев.