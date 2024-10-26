26.10.2024, 14:23
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ обыграл „Валмиеру“
ФОТО:
В субботу, 26 октября, пярнуский клуб „Садам“ обыграл дома латвийскую команду „Валмиера“ (83:78) в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги Оптибет. Игру в записи и видеообзор матча могут видеть все подписчики Delfi.
Первая четверть началась довольно скромно с точки зрения очков и была полна неуверенности. Ни одна из команд не смогла реализовать свои атаки, и через пять минут счет составил всего 6:6. Однако в конце концов игра раскрепостилась, и хозяева смогли выйти вперед с небольшим преимуществом. Счет на конец четверти — 17:12 в пользу „Садам“.
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