Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ обыграл команду „Валмиера“

Первая четверть началась довольно скромно с точки зрения очков и была полна неуверенности. Ни одна из команд не смогла реализовать свои атаки, и через пять минут счет составил всего 6:6. Однако в конце концов игра раскрепостилась, и хозяева смогли выйти вперед с небольшим преимуществом. Счет на конец четверти — 17:12 в пользу „Садам“.