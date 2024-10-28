Новости Эстонии
28.10.2024, 08:10

Для борьбы с суицидом Таллинн привлечет на помощь работников сферы красоты

 
Цель проекта — не заставить парикмахеров консультировать людей, а дать им знания, как деликатно направить людей для получения помощи
Цель проекта — не заставить парикмахеров консультировать людей, а дать им знания, как деликатно направить людей для получения помощи
ФОТО: PeopleImages.com, Yuri A | Shutterstock

В Таллинне для предупреждения суицида и борьбы с депрессией начнут обучать так называемых „стражей“ — парикмахеров, мастеров маникюра, библиотекарей и аптекарей, которые будут при необходимости направлять людей с психическими расстройствами к нужным специалистам за помощью.

Подготовка таких стражей является частью проекта „Таллинн без депрессии“, который направлен на повышении осведомленности людей о депрессии и самоубийствах, привлечение общественности к выявлению нуждающихся в помощи, обеспечение качественной помощи, к примеру, через семейных врачей и поддержку групп риска — к примеру людей, совершивших попытку суицида и их близких.

Парикмахеры, маникюрши, библиотекари и аптекари будут выявлять нуждающихся в помощи на своем уровне общения и обслуживания (в своем сообществе).

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