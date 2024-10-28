28.10.2024, 08:10
Для борьбы с суицидом Таллинн привлечет на помощь работников сферы красоты
ФОТО: | Shutterstock
В Таллинне для предупреждения суицида и борьбы с депрессией начнут обучать так называемых „стражей“ — парикмахеров, мастеров маникюра, библиотекарей и аптекарей, которые будут при необходимости направлять людей с психическими расстройствами к нужным специалистам за помощью.
Подготовка таких стражей является частью проекта „Таллинн без депрессии“, который направлен на повышении осведомленности людей о депрессии и самоубийствах, привлечение общественности к выявлению нуждающихся в помощи, обеспечение качественной помощи, к примеру, через семейных врачей и поддержку групп риска — к примеру людей, совершивших попытку суицида и их близких.
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