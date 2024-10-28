Для борьбы с суицидом Таллинн привлечет на помощь работников сферы красоты

Подготовка таких стражей является частью проекта „Таллинн без депрессии“, который направлен на повышении осведомленности людей о депрессии и самоубийствах, привлечение общественности к выявлению нуждающихся в помощи, обеспечение качественной помощи, к примеру, через семейных врачей и поддержку групп риска — к примеру людей, совершивших попытку суицида и их близких.