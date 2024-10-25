Женская сборная Эстонии по гандболу сыграла вничью в историческом матче: мы показали, что заслуживаем эту возможность

Эстонская сборная по гандболу начала матч с Финляндией уверенно, открыв счет благодаря голу Инги Бушиной на 12-й минуте (7:5). Алина Молкова сделала счет 11:7, забросив свой пятый мяч, но финская команда сумела перехватить инициативу. Воспользовавшись ошибками эстонок, финки провели несколько быстрых атак и к концу первого тайма сравняли счет — 12:12.

Во втором тайме Эстония снова начала активно действовать в атаке, и второй подряд штрафной бросок Молковой вывел команду вперед на 42-й минуте (18:16). Однако затем темп игры замедлился, и вскоре счет вновь стал равным — 20:20. Последние минуты матча были напряженными, и эстонская команда смогла остаться в игре благодаря отличной игре вратаря Дарьи Белокуровой.

На 59-й минуте у Эстонии была возможность оформить победу, но два промаха с шестиметровой линии позволили финской команде сравнять счет. Последняя атака осталась за эстонками, но, к сожалению, она не завершилась голом, и матч закончился вничью — 24:24.

Алина Молкова, которая забросила девять мячей и была признана лучшим игроком матча, прокомментировала ничью с Финляндией (24:24): „Прежде всего, нужно начать с того, что сегодня мы доказали, что заслуживаем места в квалификации на чемпионат мира. Если в предыдущих матчах мы проигрывали Финляндии с отрывом более чем в 10 мячей, а сегодня смогли сыграть вничью, то не может быть ничего, кроме чувства удовлетворения. Нам нужно немного сократить количество ошибок, и далее нас ждет новая борьба“. Эти слова она озвучила через пресс-службу Эстонского гандбольного союза.

Эстонская женская сборная по гандболу сыграет во втором матче первого отборочного раунда ЧМ, который проходит в Финляндии, с Израилем. Игра состоится сегодня. В субботу также пройдет матч между Финляндией и Израилем, по итогам которого станет ясно, какая из команд из этой группы выйдет в следующий отборочный раунд.