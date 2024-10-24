24.10.2024, 19:30
В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд. Есть погибшие и раненые
ФОТО: | AFP / Scanpix
Пассажирский поезд сошел с рельсов в фюльке (так называются крупные административные единицы страны) Нурланн в Норвегии, сообщает „Медуза“ со ссылкой на местное издание VG.
В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы.
Поезд, состоявший из пяти вагонов и локомотива, следовал из Тронхейма в Будё. Во время аварии в нем находилось 55 человек, их эвакуировали.
Предположительно, причиной аварии стал оползень. Пассажир, находившийся в момент происшествия в первом вагоне, рассказал NRK, что поезд врезался в валун. Об этом же свидетельствуют кадры с места аварии.
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