В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд. Есть погибшие и раненые

В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Поезд, состоявший из пяти вагонов и локомотива, следовал из Тронхейма в Будё. Во время аварии в нем находилось 55 человек, их эвакуировали.

Предположительно, причиной аварии стал оползень. Пассажир, находившийся в момент происшествия в первом вагоне, рассказал NRK, что поезд врезался в валун. Об этом же свидетельствуют кадры с места аварии.

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