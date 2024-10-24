ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (974-й день) | В Конгрессе США предложили нанести удар по войскам КНДР в Украине. Путин впервые прокомментировал вопрос о корейских военных

В Конгрессе США предложили американским военным нанести удар по северокорейским войскам в Украине. Соединенные Штаты должны рассмотреть возможность „прямых военных действий“, если войска КНДР примут участие в войне против Украины, заявил председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец от штата Огайо). “Администрация Байдена-Харрис должна четко обозначить, что участие северокорейских войск в этом конфликте является красной линией для США. Если войска Северной Кореи вторгнутся на суверенную территорию Украины, Соединенные Штаты должны всерьез рассмотреть вариант прямых военных действий против северокорейских войск“, — приводит слова Тернера издание The Hill. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, в свою очередь, сообщил, что за первые две недели октября Северная Корея переправила в Россию не менее 3 тысяч солдат. Переброска произошла морем из северокорейского региона Вонсан в российский Владивосток. По его словам, военнослужащих КНДР доставили на три военных объекта на востоке России, где они сейчас проходят базовую боевую подготовку.

Французская сеть гипермаркетов „Ашан“ решила уйти с российского рынка, сообщили сразу несколько французских СМИ. По их данным, компания уже нашла покупателей на свой бизнес в РФ. По версии источника, близкого к компании, „Ашан“ принял такое решение из-за значительного ухудшения условий ведения бизнеса, причиной которого стали в том числе западные санкции.

В администрации президента Украины отрицают, что семь стран НАТО выступают против немедленного приглашения Киева в альянс. „Информация в СМИ о том, что семь стран выступают против приглашения Украины в НАТО не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов альянса“, — заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Госдума РФ в четверг в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на ближайшие три года. В 2025 году российские власти собираются потратить на войну рекордные 13,5 трлн рублей. Еще один важный пункт — национальная безопасность, по сути это расходы на тех, кого называют „силовиками“. В 2025 году на них собираются потратить 3,5 трлн рублей. В совокупности на эти две статьи — оборону и нацбезопасность — приходится около 40% всех расходов бюджета в 2025 году.

Первые подразделения северокорейских военных, которые прошли обучение на восточных полигонах в России, уже прибыли в зону боевых действий в Курскую область, где украинские войска ведут наступление, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, их прибытие было зафиксировано накануне. „На слаживание военных из Северной Кореи, которых Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель. По оценкам ГУР МО Украины, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров и три пхеньянских генерала“, — говорится в сообщении.

Две тысячи военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокированы в Курской области, сообщил 24 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. По его словам, российская армия активно работает на Курском направлении и уже приступила к ликвидации украинской группировки в регионе.

Путин во время пресс-конференции впервые прокомментировал сообщения о том, что северокорейские военные прибыли на территорию России для участия в войне в Украине. Журналист NBC News задал Путину вопрос о спутниковых снимках, которые показывают, что северокорейские военные находятся в России. „Что они там делают и не будет ли это еще большей эскалацией в украинской войне?“ — спросил корреспондент. „Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание, что не действия России привели к эскалации на Украине“, — сказал Путин. Вернувшись к теме отношений с КНДР, Путин напомнил, что 24 октября Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. „Там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации этой статьи 4, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим как будет развиваться этот процесс“, — сказал Путин.