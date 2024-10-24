ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (974-й день) | В Конгрессе США предложили нанести удар по войскам КНДР в Украине. Путин впервые прокомментировал вопрос о корейских военных
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на среду и утром
Ночью российские военные атаковали Украину 50-ю беспилотниками, под удар попали 11 областей страны, заявили в ВСУ. 40 дронов удалось сбить. Также по Украине были выпущены две крылатые и две управляемые авиационные ракеты; они не достигли своих целей.
Минобороны РФ заявило, что в течение ночи были уничтожены четыре украинских беспилотника над территорией Курской области, и еще три — над акваторией Черного моря.
Вечером 23 октября украинские военные атаковали три населенных пункта в Белгородской области с помощью дронов и артиллерии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Один человек получил ранения.
Старший сын Виктора Януковича, 51-летний Александр, получил российское гражданство, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы налоговой службы.
США до конца года предоставят Украине кредит на 20 миллиардов долларов под залог замороженных российских активов. Президент Джо Байден подчеркнул, что таким образом „Украина сможет получить необходимую ей помощь уже сейчас, не обременяя налогоплательщиков [США]“.
Если северокорейские военные вступят в боевые действия, они станут законной военной целью, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что в США „пока не знают“, планируют ли КНДР это делать, но сказал, что „вероятность этого вызывает большую озабоченность“.
Против немедленного приглашения Украины в НАТО, являющегося одним из пунктов „плана победы“ Владимира Зеленского, выступают семь стран альянса, пишет Politico со ссылкой на неназванных источников и дипломатов, — в их число входят США и Германия. Также среди этих стран Венгрия и Словакия, руководители которых наиболее лояльно среди всех членов альянса настроены к России, а еще Бельгия, Испания и Словения.
Основные новости к полудню
Госдума РФ единогласно ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который был подписан в июне во время визита Владимира Путина в Пхеньян. Ранее The Wall Street Journal писал, что именно этот документ содержит секретный пункт, который позволяет КНДР отправлять своих солдат на войну в Украине.
Беларусь 24 февраля 2022 года не предоставляла свою территорию РФ для нападения на Украину, заявил Александр Лукашенко. По его словам, на тот момент российские войска проводили учения в Беларуси, „и когда они выводились, их часть спровоцировали“. „Я в этом убежден, и Путин завернул на Киев. Почему так произошло? Спросите у Зеленского“, — сказал Лукашенко в интервью „Би-би-си“.
В результате удара российских военных по Купянску погибли два человека, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.
Российские военные убили четырех пленных бойцов Нацгвардии ВСУ в Селидово (Покровский район Донецкой области), утверждает украинская военная прокуратура. Военные были захвачены в плен 6 октября, после чего их допросили на видео, которое позже было опубликовано. На следующий день, заявили в прокуратуре, украинские военные отбили утраченную накануне позицию и обнаружили тела четырех убитых.
Россияне закрепляются в многоэтажках в центре Селидово, где был основной укрепрайон ВСУ, сообщили украинские военные.Они пишут о наступлении большого количества российской пехоты, которой удается „просачиваться“ в дома и подвалы. Вчера военные сообщали, что россияне дошли до центра Селидова, и ситуация в городе для ВСУ серьёзно ухудшилась. Продвижение подтверждает и Deep State.
В результате российского утреннего удара по Купянску в Харьковской области погибла 73-летняя женщина, сообщают в Харьковской областной прокуратуре. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, пострадали 11 человек.
„Три человека погибли в результате сегодняшних обстрелов Покровской общины“, — заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его данным, в селе Зеленое погибли два человека 58 и 65 лет, повреждены три дома, а в селе Даченское погибла 63-летняя женщина и поврежден дом.
Завод по производству турецких беспилотников Bayraktar в Украине планируется построить к августу 2025 года, сообщил глава компании Baykar Халук Байрактар. „Мы на 80% завершили строительство, и сейчас заказывается оборудование. Дата начала производства будет определена ходом войны, но объект будет готов в августе 2025 года“, — сказал он агентству Reuters в кулуарах оборонной выставки Saha Expo в Стамбуле.
Главные новости второй половины дня
В Конгрессе США предложили американским военным нанести удар по северокорейским войскам в Украине. Соединенные Штаты должны рассмотреть возможность „прямых военных действий“, если войска КНДР примут участие в войне против Украины, заявил председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец от штата Огайо).
“Администрация Байдена-Харрис должна четко обозначить, что участие северокорейских войск в этом конфликте является красной линией для США. Если войска Северной Кореи вторгнутся на суверенную территорию Украины, Соединенные Штаты должны всерьез рассмотреть вариант прямых военных действий против северокорейских войск“, — приводит слова Тернера издание The Hill.
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, в свою очередь, сообщил, что за первые две недели октября Северная Корея переправила в Россию не менее 3 тысяч солдат. Переброска произошла морем из северокорейского региона Вонсан в российский Владивосток. По его словам, военнослужащих КНДР доставили на три военных объекта на востоке России, где они сейчас проходят базовую боевую подготовку.
Французская сеть гипермаркетов „Ашан“ решила уйти с российского рынка, сообщили сразу несколько французских СМИ. По их данным, компания уже нашла покупателей на свой бизнес в РФ. По версии источника, близкого к компании, „Ашан“ принял такое решение из-за значительного ухудшения условий ведения бизнеса, причиной которого стали в том числе западные санкции.
В администрации президента Украины отрицают, что семь стран НАТО выступают против немедленного приглашения Киева в альянс. „Информация в СМИ о том, что семь стран выступают против приглашения Украины в НАТО не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов альянса“, — заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
Госдума РФ в четверг в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на ближайшие три года. В 2025 году российские власти собираются потратить на войну рекордные 13,5 трлн рублей. Еще один важный пункт — национальная безопасность, по сути это расходы на тех, кого называют „силовиками“. В 2025 году на них собираются потратить 3,5 трлн рублей. В совокупности на эти две статьи — оборону и нацбезопасность — приходится около 40% всех расходов бюджета в 2025 году.
Первые подразделения северокорейских военных, которые прошли обучение на восточных полигонах в России, уже прибыли в зону боевых действий в Курскую область, где украинские войска ведут наступление, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, их прибытие было зафиксировано накануне.
„На слаживание военных из Северной Кореи, которых Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель. По оценкам ГУР МО Украины, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров и три пхеньянских генерала“, — говорится в сообщении.
Две тысячи военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокированы в Курской области, сообщил 24 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. По его словам, российская армия активно работает на Курском направлении и уже приступила к ликвидации украинской группировки в регионе.
Путин во время пресс-конференции впервые прокомментировал сообщения о том, что северокорейские военные прибыли на территорию России для участия в войне в Украине.
Журналист NBC News задал Путину вопрос о спутниковых снимках, которые показывают, что северокорейские военные находятся в России. „Что они там делают и не будет ли это еще большей эскалацией в украинской войне?“ — спросил корреспондент.
„Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание, что не действия России привели к эскалации на Украине“, — сказал Путин.
Вернувшись к теме отношений с КНДР, Путин напомнил, что 24 октября Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.
„Там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации этой статьи 4, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим как будет развиваться этот процесс“, — сказал Путин.
Владимир Путин „не припомнит“, чтобы бывший президент США Дональд Трамп в разговоре с ним угрожал нанести удар по Москве в случае нападения России на Украину.
„Можно ли угрожать [России]? Угрожать можно кому угодно, но России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в Соединенных Штатах, и я предлагаю по-серьезному к заявлениям подобного рода не относиться“, — сказал Путин в ходе пресс-конференции.
При этом он приветствовал другие заявления Трампа. „Он говорил о стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорил это искренне. Заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем“, — сказал Путин.
Президент России отметил, что то, как будут строиться взаимоотношения Москвы и Вашингтона после выборов, зависит от будущей администрацией президента США.
Напомним, что Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что угрожал президенту Путину нанести удар по Москве в случае нападения на Украину. „Я сказал: „Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы“. Я сказал: „Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора““, — сказал кандидат в президенты США. При этом он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах состоялся его разговор с Путиным.
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