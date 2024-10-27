„Если мама ведет на поводке ребенка или ставит ему лоток, то проблемы есть скорее у мамы“. Является ли квадробинг психическим отклонением?

Недавно на RusDelfi была поднята тема квадробинга - нового молодежного увлечения, которое предполагает переодевание в животных и подражание их повадкам и движениям. Часть квадроберов относятся к занятию как к спорту, но есть и те, кто входит в роль слишком сильно. Специалист центра психологической реабилитации „LullaBed“, магистр психологии консультирования Светлана Смирнова проанализировала данное движение и поделилась с RusDelfi своим мнением относительно вреда (или пользы) квадробинга для детской психики.