„Если мама ведет на поводке ребенка или ставит ему лоток, то проблемы есть скорее у мамы“. Является ли квадробинг психическим отклонением?
Недавно на RusDelfi была поднята тема квадробинга - нового молодежного увлечения, которое предполагает переодевание в животных и подражание их повадкам и движениям. Часть квадроберов относятся к занятию как к спорту, но есть и те, кто входит в роль слишком сильно. Специалист центра психологической реабилитации „LullaBed“, магистр психологии консультирования Светлана Смирнова проанализировала данное движение и поделилась с RusDelfi своим мнением относительно вреда (или пользы) квадробинга для детской психики.
Квадроберы – это люди, преимущественно дети 7-14 лет, которые переодеваются в костюмы животных или их атрибутику и подражают их поведению. Название „квадроберы“ происходит от слова quattuor (латинское „четыре“) и „аэробика“. Считается также, что квадробинг связан с именем японского спринтера Кэнъити Ито, который в начале 2000-х годов, удивившись технике бега мартышки-гусара, попытался адаптировать её для человека.
Квадробинг начал распространятся примерно с 2019 года, пришел он из США благодаря интернету. Молодежи, в первую очередь в коммерческих целях, предлагались не только упражнения по квадробингу, но и разная звериная атрибутика, а также звериный образ жизни в быту.
К 2024 году эта аэробика „на 4 лапах“ превратилась в феномен „квадроберов“ и распространилась в европейских и не только странах.