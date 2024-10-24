Большинство участников референдума в Молдове проголосовали за евроинтеграцию — это стало ясно после подсчета 100% голосов. Поддержали сближение с Европейским союзом 50,46% молдавских избирателей, а 49,54% выступили против. В результате референдума теперь планируется дополнить Конституцию Молдовы положением, которое декларирует „необратимость“ европейского курса и провозглашает евроинтеграцию стратегической целью Молдовы.

Европа и некоторые молдавские политики, включая члена Европейского парламента от Румынии и руководителя молдавской делегации Зигфрида Мурешана, заявили о грубом вмешательстве России в выборы и голосование на референдуме. По словам Мурешана, результаты референдума являются очевидной победой для молдавских граждан, поддерживающих европейское будущее, несмотря на попытки России подорвать демократический процесс. Представитель внешней службы Европейского союза Петер Стано добавил, что голосование проходило на фоне беспрецедентного вмешательства и запугивания со стороны России и её сторонников.