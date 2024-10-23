Тревожный вечер в Таллинне: мужчина размахивал похожим на гранату предметом в городском автобусе

О происходящем в Центр тревоги сообщили около восьми вечера. По словам звонившего, в городском автобусе якобы находился мужчина со взрывным устройством. Для полиции это расценивается как вызов высшей категории. На место происшествия поспешили многочисленные полицейские патрули, а также представители Спасательного департамента и медики скорой помощи.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас сообщил Delfi, что полиция отреагировала на вызов большими силами и задержала 50-летнего мужчину, у которого в руках была похожая на гранату вещь. „Прибывшие на место саперы установили, что это не настоящая граната и что предмет не содержит взрывчатых веществ“, - добавил он.

Начальник оперативного отдела Пыхьяской префектуры Таави Кирсс отметил, что полиция со всей серьезностью относится к любым сообщениям о возможных взрывных устройствах или огнестрельном оружии. „В данном случае мы тоже выехали на место, подготовившись к инциденту так, как если бы у человека было с собой настоящее взрывное устройство“, - отметил он.

„К счастью, на месте выяснилось, что предмет, который был у человека, на самом деле не представлял опасности, но, конечно, мы можем сказать это только сейчас, когда саперы в этом убедились. Это то, что не могут и не должны оценивать обычные люди, едущие вечером домой в автобусе“, - сказал Кирсс.

„Я призываю всех помнить, что демонстрировать в общественных местах что-либо, напоминающее оружие или взрывное устройство, недопустимо“, - подчеркнул он, добавив, что в отношении главного героя сегодняшнего происшествия будет инициировано уголовное производство.

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