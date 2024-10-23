ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: в дерби Кейла сильнее оказался „Кулбет“

В среду, 23 октября, в рамках эстоно-латвийской лиги впервые встретились два клуба из Кейла: „Кейла Кулбет“ обыграл новичка лиги — Кейласкую баскетбольную школу со счетом 83:72. Матч в записи, видеообзор и фотографии могут видеть все подписчики Delfi.