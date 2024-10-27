Студенты о решении правительства: Это свинство, учитывая ужасную обстановку в стране!

В Эстонии студенческая стипендия состоит из трех частей: стипендия на основе потребностей, на основе успеваемости и студенческий кредит. Стипендия за отличные результаты в учебе до сих пор составляла 100 евро. Может показаться, что эта сумма настолько мала, что отмена такой стипендии ни на что не повлияет, однако студенты и вузы отнеслись к такому решению негативно. В чем тут на самом деле дело и действительно ли с отменой стипендий у студентов пропадет и мотивация учиться?