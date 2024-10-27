27.10.2024, 19:01
Студенты о решении правительства: Это свинство, учитывая ужасную обстановку в стране!
ФОТО: | Delfi Meedia
В начале октября стало известно, что государство отменит стипендии за отличные результаты в учебе. Это позволит сэкономить более 2 миллионов евро. RusDelfi пообщался со студентами и преподавателями, чтобы понять, стоило ли решение правительства этих денег.
В Эстонии студенческая стипендия состоит из трех частей: стипендия на основе потребностей, на основе успеваемости и студенческий кредит. Стипендия за отличные результаты в учебе до сих пор составляла 100 евро. Может показаться, что эта сумма настолько мала, что отмена такой стипендии ни на что не повлияет, однако студенты и вузы отнеслись к такому решению негативно. В чем тут на самом деле дело и действительно ли с отменой стипендий у студентов пропадет и мотивация учиться?
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