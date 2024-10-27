Новости Эстонии
27.10.2024, 19:01

Студенты о решении правительства: Это свинство, учитывая ужасную обстановку в стране!

 
Анна Тамм
Тартуский университет
Тартуский университет
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В начале октября стало известно, что государство отменит стипендии за отличные результаты в учебе. Это позволит сэкономить более 2 миллионов евро. RusDelfi пообщался со студентами и преподавателями, чтобы понять, стоило ли решение правительства этих денег.

В Эстонии студенческая стипендия состоит из трех частей: стипендия на основе потребностей, на основе успеваемости и студенческий кредит. Стипендия за отличные результаты в учебе до сих пор составляла 100 евро. Может показаться, что эта сумма настолько мала, что отмена такой стипендии ни на что не повлияет, однако студенты и вузы отнеслись к такому решению негативно. В чем тут на самом деле дело и действительно ли с отменой стипендий у студентов пропадет и мотивация учиться?

„Раньше меня не интересовала стипендия, - делится студентка бакалавриата Таллиннского университета Мария. - Я работала, и все равно не успевала все делать по учебе. Зато были деньги. Сейчас я не работаю, и в начале сентября у меня появилпсь какая-то мотивация, пока еще не было этих новостей“.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии