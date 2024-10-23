Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА

„Лейкерс“ дома обыграли „Миннесоту“ в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 110:103. Самым результативным игроком матча стал центровой „Лейкерс“ Энтони Дэвис (36 очков). У „Миннесоты“ больше всех очков набрал атакующий защитник Энтони Эдвардс (27), пишет РБК.

Защитник Бронни Джеймс, который в июле подписал контракт новичка с „Лейкерс“, провел дебютный матч в команде. 20-летний баскетболист вместе с отцом вышел на площадку за четыре минуты до конца второй четверти.

Бронни Джеймс провел на площадке 2 минуты и 41 секунду и не отметился результативными действиями в матче, а на счету Леброна Джеймса — 16 очков.

Бронни Джеймс был выбран под общим 55-м номером на драфте НБА. В прошлом сезоне он выступал за университетскую команду „Ю-эс-си Троянс“, в среднем за игру набирал 4,8 очка, а также делал 2,8 подбора и 2,1 передачи. Половину сезона он пропустил, так как на протяжении пяти месяцев восстанавливался после остановки сердца и последующей операции.

Леброн Джеймс, который выступает за „Лейкерс“ с 2018 года, считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе „Майами“, по одному — с „Кливлендом“ и „Лейкерс“), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .