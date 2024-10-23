Департамент конкуренции предписал снизить цену на одну услугу

В ходе надзорного производства департамент проверил ценообразование на дополнительные услуги и установил, что цена, установленная в прейскурантах Eesti Keskkonnateenused, значительно превышает стоимость соответствующей дополнительной услуги с учетом разумных затрат и прибыли, сообщила пресс-служба Департамента конкуренции.

Распоряжение департамента касается 17 районов обслуживания: волости Антсла, Рыуге, Эльва, Хальяла, Хяэдемеэсте, Кастре, Кехтна, Кийли, Куусалу, Муху, Ныо, Пыхья-Пярнумаа (включая район Халинга), Пыхья-Сакала, Раазику и Саарде, а также городов Локса и Маарду. Согласно решению департамента, решение следовало выполнить к 31 октября.

Предприятие Eesti Keskkonnateenused подало жалобу в административный суд, ходатайствовав об отмене решения и приостановке действия распоряжения в порядке первичной правовой защиты.

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