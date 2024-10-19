19.10.2024, 16:41
Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ потерпел домашнее поражение от „Лиепая“
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 19 октября, пярнуский „Садам“ потерпел домашнее поражение от латвийского клуба „Лиепая“ со счетом 81:91 в матче эстоно-латвийской баскетбольной лиги. Запись матча и видеообзор доступны подписчикам Delfi.
В первой четверти игра проходила в упорной борьбе, и „Садам“ смог нарастить преимущество до шести очков, завершив четверть с перевесом 20:19. Во второй четверти латвийская команда „Лиепая“ проявила себя лучше, и хозяева позволили гостям набрать целых 31 очко, что привело к тому, что на перерыв „Лиепая“ ушла с преимуществом 50:37.
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