Шольц в Турции. Что он хочет обсудить с Эрдоганом?

Возможно, еще и потому, что поездка Эрдогана в Германию стала кульминацией скандала, вышедшего за рамки футбола. Один из игроков сборной Турции в предыдущем поединке против Австрии, отмечая победу в нем, устроил так называемый „волчий салют“ - показал жест правоэкстремистской турецкой группировки „Серые волки“ . Политическое ее крыло, Партия националистического движения (ПНД), не только заседает в турецком парламенте, но и является союзником правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

На правительственном уровне ситуация совсем иная. В начале июля 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сидел на трибуне Олимпийского стадиона в Берлине, наблюдая за матчем между турецкой и нидерландской сборными на чемпионате Европы по футболу. Федеральный канцлер Олаф Шольц на ту игру не пришел.

На протяжении многих лет ФРГ оставалась самым важным торговым партнером Турции и самым крупным иностранным инвестором в ее экономику. В Германии проживает более трех миллионов человек турецкого происхождения. „Бизнес-ассоциации и отдельные компании вовлекаются в этот процесс, а политический обмен на местном уровне в рамках программ партнерства городов приносит свои плоды“, - продолжает политолог из CATS.

„Ее нельзя описать исключительно на уровне взаимодействия правительственных элит в Анкаре и Берлине. Турецкая община в Германии является важным фактором в двусторонних отношениях, будь то в политике, экономике, культуре или спорте“, - отмечает Бастиан в интервью DW.

Напряженные и натянутые или доверительные и прочные? Спустя 100 лет после установления дипотношений между Германией и Турцией практически невозможно кратко описать нынешнее состояние отношений между двумя странами. По мнению Йенса Бастиана (Jens Bastian), политолога из Центра прикладных исследований Турции (CATS), в данном случае нужно говорить о „множестве оттенков“, которые формируют общую картину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) прибыл в Стамбул, где в субботу, 19 октября началась его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Какие темы станут приоритетными во время этой встречи и каковы сейчас отношения Германии и Турции?

Ближний Восток был и остается спорной темой для Берлина и Анкары

Ряд немецких политиков с возмущением отреагировали на этот жест на футбольном поле. министерства иностранных дел обеих стран вызвали на ковер послов, Турция обвинила Германию в ксенофобии. А Эрдоган спонтанно прилетел в Берлин, чтобы присутствовать на следующем матче турецкой команды.

Недовольные голоса звучали и до этого. Во время своего визита в ФРГ в ноябре 2023 года - террористическая атака ХАМАС на Израиль произошла всего месяц назад - президент Турции открыто выступил против Израиля. До этого он уже обвинял государство Израиль в „фашизме“ и „военных преступлениях“.

Олафу Шольцу тогда пришлось выслушать, как его гость назвал „освободительной организацией“ движение ХАМАС, признанное ЕС, США, Германией и многими странами Запада террористической организацией. Тогда же Эрдоган обвинил Берлин в „психологии чувства вины“ перед Израилем.

Шольц сохранял спокойствие- чрезмерное, как потом сетовали его критики. „Ни для кого не секрет, что у нас разные, иногда очень разные взгляды на текущий ближневосточный конфликт“, - заочно ответил им канцлер. И добавил, что именно поэтому Берлину и Анкаре нужно продолжать разговаривать: „Особенно в трудные моменты нам необходим прямой диалог“.

Германия и Турция нуждаются друг в друге

Как заверила руководитель CATS Хюркан Асли Акчой в беседе с DW, Эрдогану и Шольцу будет о чем поговорить: „Несмотря на противоположные позиции по поводу ближневосточного конфликта, у Анкары и Берлина есть общие интересы во многих других областях. В конечном счете, обе стороны нуждаются друг в друге - в политическом, экономическом и социальном плане“.