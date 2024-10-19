ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Динамичный Fitness Challenge проверит границы человеческих возможностей

В эти выходные состоится крупнейшее соревнование по фитнесу и бодибилдингу — Fitlap Cup. В субботу в 12:00 на канале Delfi TV (доступно для подписчиков Delfi) пройдет прямая трансляция международного соревнования по Fitness Challenge. В рамках этого события, которое пройдет в спортивном клубе Sparta, также будут разыграны титулы чемпионов Эстонии по Fitness Challenge.