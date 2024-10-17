ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Кубок вызова ЕКВ: тартуский „Бигбанк“, вышедший в следующий раунд, обыгрывает украинский клуб
„Бигбанк“ выиграл первую партию со счетом 25:21
Вторая партия 25:18;
Третья партия 21:25;
Сегодня тартуский клуб „Бигбанк“ проведет ответный матч 1/32 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКФ) против украинского клуба „Житичи-Полесье“ из Житомира. Игра начнется в 19:00, и её прямая трансляция будет доступна на Delfi TV для подписчиков.
Тартуский клуб „Бигбанк“ начал матч тем же основным составом, что и накануне. В первой партии команда несколько раз выходила вперед на пару очков, но „Житичи-Полесье“ не отставал. Впервые гости повели при счете 11:10, после чего игра шла на равных. Проигрывая 18:19, тартусцы совершили рывок 4:0 благодаря успешной атаке Валентина Кордаса. Полученное преимущество они сохранили, а подача на вылет от вышедшего на замену Стефана Кайбалда завершила партию со счетом 25:21.