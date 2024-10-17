ВИДЕО | Завтра вступают в силу поправки к важному закону. Правительство рассказало о новых решениях

Ляэнеметс сказал, что бесплатное высшее образование никуда не денется. В необходимости его сохранения он солидарен со студентами, которые вышли сегодня на пикет перед Тоомпеа. Более подробно о пикете читайте ЗДЕСЬ.

Министр сообщил, что с завтрашнего дня вступают в силу поправки к закону о чрезвычайных ситуациях, что поможет сделать всю Эстонию более устойчивой к кризисам. Сегодня правительство утвердило три постановления, необходимых для изменения этого закона. С завтрашнего дня расширится список жизненно важных услуг, к которым добавятся услуга семейного врача, обеспечение лекарствами и продуктами, аэронавигационные, портовые и железнодорожные услуги. Круг поставщиков жизненно важных услуг расширится до примерно 300 против нынешних 107. Теперь организацией жизненно важных услуг должны будут заниматься все самоуправления, а не только крупные.

Как сообщил Лиги, был утвержден список мер фондов политики сплочения, и тут две хорошие новости: во-первых, на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа предусмотрено дополнительно 15 млн евро и 15,9 млн евро на развитие предпринимательства там же. „Второе показывает, что предпринимательство в Ида-Вирумаа активизируется и развивается, чего об этом регионе нельзя было сказать раньше“, - отметил министр.

Цахкна рассказал, что в рамках сотрудничества Северных и Балтийских стран посетил Молдову и Украину. Сотрудничество стало еще более конкретным после присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. Подсчитано, что Северные и Балтийские страны предоставили Украине военной помощи в общей сложности на 16 млрд евро. Это второй результат после США, а в пересчете на одного человека (по 485 евро) мы и вовсе являемся лидерами. Что касается Молдовы, то на выходных там пройдут референдум о вступлении в ЕС и выборы президента, и Россия попытается максимально повлиять на их результаты.

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