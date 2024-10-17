Расходы стран ЕС на медицину растут с каждым годом. Но дело тут не в старении населения

Издание цитирует результаты исследования „Trends in Pharmaceutical Expenditure“, подготовленного Европейской платформой социального страхования (ESIP) и Комитетом по оценке лекарств (MEDEV). Можно было предположить, что демографические тенденции на континенте ведут к увеличению числа с хроническими заболеваниями, то есть должны обеспечивать рост объемов компенсируемых государством лекарств. Однако на самом деле основной фактор роста расходов на медикаменты - это повышение цен на лекарства. Особенно ярко это проявилось в 2023 году, когда в странах ЕС расходы на лекарства росли на 4-13% процентов в год.