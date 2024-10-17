Здоровье
17.10.2024, 09:00

Расходы стран ЕС на медицину растут с каждым годом. Но дело тут не в старении населения

 
Rus.Delfi.lv
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: pexels.com

Расходы стран ЕС на медикаменты резко выросли - и этот рост связан не с общим старением населения, а с повышением цен на лекарства. Особенно заметно подорожали лекарства для лечения рака и редких заболеваний, пишет латвийский Delfi со ссылкой на Politicо.

Издание цитирует результаты исследования „Trends in Pharmaceutical Expenditure“, подготовленного Европейской платформой социального страхования (ESIP) и Комитетом по оценке лекарств (MEDEV). Можно было предположить, что демографические тенденции на континенте ведут к увеличению числа с хроническими заболеваниями, то есть должны обеспечивать рост объемов компенсируемых государством лекарств. Однако на самом деле основной фактор роста расходов на медикаменты - это повышение цен на лекарства. Особенно ярко это проявилось в 2023 году, когда в странах ЕС расходы на лекарства росли на 4-13% процентов в год.

В Латвии, например, расходы государства на компенсируемые медикаменты для амбулаторных больных выросли со 154 млн евро в 2017 году до 260 млн евро в 2023-м. Самый резкий рост был зафиксирован между 2022 и 2023 годами (+14,3%). В Германии расходы выросли с 48,8 млрд евро в 2019 году до 50,1 млрд в 2023-м. Во Франции в 2023 году расходы на компенсируемые лекарства составили 38,5 млрд евро (+8,5% по сравнению с 2022 годом).

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