Баскетбол
16.10.2024, 14:17

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ обыгрывает чемпиона Болгарии

 
Баскетболисты таллиннского „Калева/Крамо“
Баскетболисты таллиннского „Калева/Крамо“
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня баскетболисты таллиннского „Калева/Крамо“ сыграют в Болгарии с местным чемпионом „Рилски Спортист“ в рамках второго раунда Еврокубка ФИБА. Матч начнется в 18:00, и все подписчики Delfi смогут увидеть его в прямом эфире.

На прошлой неделе „Калев/Крамо“ одержал сладкую победу в своем первом матче Еврокубка, обыграв дома французский клуб „Ле-Портель“ со счетом 66:63. Самым результативным в составе победителей стал Хуго Тоом, набравший 13 очков.

„Надеюсь, что победа добавила команде уверенности. Физическая подготовка и энергия, которых нам не хватало раньше, теперь есть“, — сказал главный тренер „Калева/Крамо“ Хейко Раннула после победы над французским клубом „Ле-Портель“.

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