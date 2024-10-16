ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ обыгрывает чемпиона Болгарии

На прошлой неделе „Калев/Крамо“ одержал сладкую победу в своем первом матче Еврокубка, обыграв дома французский клуб „Ле-Портель“ со счетом 66:63. Самым результативным в составе победителей стал Хуго Тоом, набравший 13 очков.

„Надеюсь, что победа добавила команде уверенности. Физическая подготовка и энергия, которых нам не хватало раньше, теперь есть“, — сказал главный тренер „Калева/Крамо“ Хейко Раннула после победы над французским клубом „Ле-Портель“.