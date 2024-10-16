16.10.2024, 14:17
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ обыгрывает чемпиона Болгарии
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня баскетболисты таллиннского „Калева/Крамо“ сыграют в Болгарии с местным чемпионом „Рилски Спортист“ в рамках второго раунда Еврокубка ФИБА. Матч начнется в 18:00, и все подписчики Delfi смогут увидеть его в прямом эфире.
На прошлой неделе „Калев/Крамо“ одержал сладкую победу в своем первом матче Еврокубка, обыграв дома французский клуб „Ле-Портель“ со счетом 66:63. Самым результативным в составе победителей стал Хуго Тоом, набравший 13 очков.
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