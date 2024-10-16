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16.10.2024, 13:23

Кубок вызова ЕКВ: Тартуский „Бигбанк“ уверенно обыграл украинский волейбольный клуб

 
Тартуский „Бигбанк“
Тартуский „Бигбанк“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня тартуский волейбольный клуб „Бигбанк“ начинает участие в еврокубке, где в первом матче 1/32 финала Кубка вызова ЕКВ (CEV Challenge Cup) встретится с украинской командой „Житичи-Полесье“. Игра начнется в 19:00, и её смогут посмотреть все подписчики Delfi.

Игра началась на равных, и команда „Бигбанк“ впервые вышла вперёд при счёте 6:5. Первое трёхочковое преимущество хозяев площадки было зафиксировано, когда счёт стал 16:13, после чего соперники запросили тайм-аут. Когда украинцы приблизились к сопернику на одно очко (20:21), тренер тартуской команды также взял тайм-аут. Хозяева смогли заработать два сетбола (24:22), и главный тренер гостей использовал свой второй тайм-аут. Вскоре на табло было зафиксировано равенство 24:24. В напряжённом сете решающий вклад внес Валентин Корда, который двумя успешными атаками обеспечил победу „Бигбанк“ в сете со счётом 29:27.

Второй сет начался удачно для команды „Бигбанк“, которая вышла вперёд со счётом 7:4. Украинцы смогли сравнять счёт 9:9, но хозяева ответили рывком 4:0. При счёте 16:11 тренер украинской команды вновь был вынужден взять тайм-аут. Гости сократили отставание, и при счёте 19:17 Рикберг также использовал свою полутораминутную паузу. При счёте 24:20 домашняя команда упустила три сетбола, но на четвёртом всё же оформила победу в сете.

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