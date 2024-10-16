Эстонские водители лидируют в использовании детских автокресел

Кирсисте подчеркивает: в вопросах безопасности нельзя идти на компромиссы. Даже при небольшой скорости последствия могут быть серьезными. „Представьте обычную ситуацию: нужно срочно отвезти ребенка из пункта А в пункт Б, автокресла в машине по какой-то причине нет, и родитель сажает ребёнка на колени. При столкновении на скорости всего 50 км/ч — это обычный лимит скорости в населённом пункте — высвобождается энергия, сопоставимая с той, как при падении с третьего этажа. Ребенок весом 10 кг в момент удара будет весить в 30 раз больше, потому что инерция тела создает значительную силу: то есть в момент столкновения ребенок будет весить около 300 кг. Такую тяжесть взрослый никак не сможет удержать на коленях. Самые тяжелые последствия бывают в тех авариях, когда ребенок вылетает через лобовое стекло автомобиля. При отсутствии автокресла не поможет и то, если взрослый, держа ребенка на руках, использует ремень безопасности. Даже если взрослый пристегнут ремнем безопасности, его тело в момент аварии может двигаться, и малыш может оказаться зажатым между телом взрослого и частями автомобиля, получив еще более тяжелые травмы“.