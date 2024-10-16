Эстонские водители лидируют в использовании детских автокресел
Согласно исследованию компании NielsenIQ, среди стран Балтии именно эстонские водители наиболее ответственно подходят к обеспечению безопасности детей в автомобиле, активно используя детские автокресла. Худшие показатели в этом вопросе у водителей Литвы.
Результаты опроса, проведенного NielsenIQ по заказу страховой компании Gjensidige, показывают: в Эстонии две трети водителей всегда заботятся о том, чтобы каждый ребенок в машине находился в автокресле. В Латвии этот показатель составляет 54%, а в Литве — всего 48%.
В Эстонии все дети ростом ниже 150 см должны использовать средства безопасности во время поездки, например, бустер. Дети ростом ниже 135 см должны находиться в автокресле или люльке. Руководитель эстонского филиала Gjensidige Райдо Кирсисте пояснил, что при выборе автокресла нужно учитывать не только рост, но и вес ребенка.
Автокресла делятся на пять групп по весовым категориям:
• Группа 0 — до 10 кг
• Группа 0+ — до 13 кг
• Группа I — от 9 до 18 кг
• Группа II — от 15 до 25 кг
• Группа III — от 22 до 36 кг
Важно заметить, что начиная с группы I, ребенок должен сидеть лицом по ходу движения, а самых маленьких размещают спиной вперед.
„В Эстонии редко увидишь ребенка без автокресла, — отмечает Кирсисте. — Но иногда кресло неправильно установлено, или малыша слишком рано пересаживают в кресло большего размера. В идеале те времена, когда детей возили на руках, должны остаться в прошлом — все понимают, что это не замена автокреслу“.
Кирсисте подчеркивает: в вопросах безопасности нельзя идти на компромиссы. Даже при небольшой скорости последствия могут быть серьезными. „Представьте обычную ситуацию: нужно срочно отвезти ребенка из пункта А в пункт Б, автокресла в машине по какой-то причине нет, и родитель сажает ребёнка на колени. При столкновении на скорости всего 50 км/ч — это обычный лимит скорости в населённом пункте — высвобождается энергия, сопоставимая с той, как при падении с третьего этажа. Ребенок весом 10 кг в момент удара будет весить в 30 раз больше, потому что инерция тела создает значительную силу: то есть в момент столкновения ребенок будет весить около 300 кг. Такую тяжесть взрослый никак не сможет удержать на коленях. Самые тяжелые последствия бывают в тех авариях, когда ребенок вылетает через лобовое стекло автомобиля. При отсутствии автокресла не поможет и то, если взрослый, держа ребенка на руках, использует ремень безопасности. Даже если взрослый пристегнут ремнем безопасности, его тело в момент аварии может двигаться, и малыш может оказаться зажатым между телом взрослого и частями автомобиля, получив еще более тяжелые травмы“.