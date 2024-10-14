Новости Эстонии
14.10.2024, 15:33

ВИДЕО | 11-летний ребенок погиб под колесами автобуса; политик создал группу в Facebook для борьбы с русским языком; услуги стоматологов подорожают – обзор главных новостей за неделю

 

В новом выпуске „Новостного дозора“: почему нарвским педагогам грозит увольнение? Что случилось во время школьной экскурсии в Кабернеэме? Из-за чего цены на стоматологические услуги вырастут? Кто в Эстонии снова решил бороться с русским языком и требует у магазинов прекратить его использование? Смотрите в нашем видео.

11-летний ребенок погиб под колесами автобуса во время школьной экскурсии

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„Мы радовали вас 80 лет, может, хватит?“ Политик создал дружину для борьбы с русским языком и требует у магазинов прекратить его использование

Prisma в ответ на просьбу убрать русский язык из торговых залов: мы ценим стремление продвигать эстонский, но и комфорт клиентов не менее важен

Lidl вслед за Prisma ответил, что они думают по поводу использования в рекламе русского языка

Coop о русском языке в торговых залах: „Потребность в его использовании снижается“

Политик, борющийся с русским языком: что потеряет русскоязычный эстонец, если в магазине не будет звучать реклама на русском языке?

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В Нарве педагоги получили предупреждения за недостаточный уровень эстонского. Им грозит увольнение

Проблема языковых требований: в Нарве предупреждения получили 50 школьных учителей и 113 работников детсадов

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