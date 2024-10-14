ВИДЕО | 11-летний ребенок погиб под колесами автобуса; политик создал группу в Facebook для борьбы с русским языком; услуги стоматологов подорожают – обзор главных новостей за неделю

В новом выпуске „Новостного дозора“: почему нарвским педагогам грозит увольнение? Что случилось во время школьной экскурсии в Кабернеэме? Из-за чего цены на стоматологические услуги вырастут? Кто в Эстонии снова решил бороться с русским языком и требует у магазинов прекратить его использование? Смотрите в нашем видео.