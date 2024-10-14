Футбол
14.10.2024, 16:30

СЕЙЧАС | Лига наций: сборная Эстонии, ярко начавшая игру, проигрывает Швеции (0:3)

 

Сейчас сборная Эстонии по футболу проводит домашний матч против Швеции на стадионе „А. Ле Кок Арена“ в Таллине в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Игру в прямом эфире показывает ETV2.

Эстонская сборная начала матч активно, уже на первой минуте заработав угловой. После подачи Иоана Яковлева Алекс Маттиас Тамм попытался пробить головой, но мяч ушел чуть выше ворот, оставив болельщиков в ожидании. Первый серьезный момент создали гости: Себастиан Нанаси пробил по воротам, но удар оказался слабым, и вратарь Эстонии Карл Якоб Хейн уверенно забрал мяч, сохранив нулевой счет.

Эстонские футболисты не ограничивались защитой и периодически создавали опасные моменты, вынуждая соперников фолить. Однако на 29-й минуте шведы открыли счет: Нанаси оказался свободен на линии штрафной и, после небольшого финта, отправил мяч в дальний угол. Вратарь Хейн успел коснуться мяча, но этого было недостаточно, и мяч пересек линию ворот, сделав счет 1:0 в пользу Швеции. После этого гола гости стали играть более активно, а эстонцы начали опаздывать в каждом эпизоде. На 37-й минуте Нанаси оформил дубль, замкнув прострел с правого фланга.

Гости, как и ожидалось, сразу завладели мячом в начале второго тайма. На 51-й минуте Деян Кулусевски опасно пробил по воротам, но вратарь Эстонии Карл Якоб Хейн снова спас свою команду. Через три минуты Ясин Айяри вышел один на один с Хейном, и голкипер сумел первым добраться до мяча. Однако Айяри задел его ногами, и Хейну понадобилась помощь медиков. Давление, которое шведская сборная оказывала на штрафную эстонской команды, дало результат на 66-й минуте. Виктор Дьёкереш, оказавшись перед воротами, воспользовался большим свободным пространством и отправил мяч в сетку, утроив преимущество своей команды.

Стартовые составы:

Турнирная таблица:

До матча:

В сентябре сборная Эстонии потерпела два поражения: дома от Словакии со счетом 0:1 и на выезде от Швеции со счетом 0:3, при этом все три гола шведы забили в первом тайме. Однако в прошедшую пятницу „синие футболки“ наконец-то одержали долгожданную победу на стадионе „А. Ле Кок Арена“, обыграв Азербайджан со счетом 3:1. В этом матче отличились Иоан Яковлев, Власий Синявский и Рокко Роберт Шейн.

В матче против Швеции сборная Эстонии не сможет рассчитывать на защитников Артура Пикка и Максима Паскочи. Пикк повредил голеностоп в польской первой лиге, а Паскочи получил травму колена в игре против Азербайджана. Также из-за перебора карточек отсутствует Рокко Роберт Шейн. Однако после дисквалификации в состав возвращаются нападающий Алекс Маттиас Тамм и полузащитник Кевор Палуметс.

После трех туров у Швеции и Словакии по 7 очков, у Эстонии — 3 очка, а у Азербайджана — 0. Основная цель тренера Юргена Хенни — избежать последнего места в группе и обезопасить команду от вылета в дивизион D.

Эстония и Швеция встретятся в 23-й раз, и пока „синие футболки“ не смогли ни разу покинуть поле победителями. Швеция одержала 19 побед, а также были зафиксированы три ничьи в товарищеских матчах в 1921, 2016 и 2018 годах. Разница мячей при этом составляет 67:18 в пользу шведов.

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