СЕЙЧАС | Лига наций: сборная Эстонии, ярко начавшая игру, проигрывает Швеции (0:3)

Эстонская сборная начала матч активно, уже на первой минуте заработав угловой. После подачи Иоана Яковлева Алекс Маттиас Тамм попытался пробить головой, но мяч ушел чуть выше ворот, оставив болельщиков в ожидании. Первый серьезный момент создали гости: Себастиан Нанаси пробил по воротам, но удар оказался слабым, и вратарь Эстонии Карл Якоб Хейн уверенно забрал мяч, сохранив нулевой счет.

Эстонские футболисты не ограничивались защитой и периодически создавали опасные моменты, вынуждая соперников фолить. Однако на 29-й минуте шведы открыли счет: Нанаси оказался свободен на линии штрафной и, после небольшого финта, отправил мяч в дальний угол. Вратарь Хейн успел коснуться мяча, но этого было недостаточно, и мяч пересек линию ворот, сделав счет 1:0 в пользу Швеции. После этого гола гости стали играть более активно, а эстонцы начали опаздывать в каждом эпизоде. На 37-й минуте Нанаси оформил дубль, замкнув прострел с правого фланга.

Гости, как и ожидалось, сразу завладели мячом в начале второго тайма. На 51-й минуте Деян Кулусевски опасно пробил по воротам, но вратарь Эстонии Карл Якоб Хейн снова спас свою команду. Через три минуты Ясин Айяри вышел один на один с Хейном, и голкипер сумел первым добраться до мяча. Однако Айяри задел его ногами, и Хейну понадобилась помощь медиков. Давление, которое шведская сборная оказывала на штрафную эстонской команды, дало результат на 66-й минуте. Виктор Дьёкереш, оказавшись перед воротами, воспользовался большим свободным пространством и отправил мяч в сетку, утроив преимущество своей команды.

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В сентябре сборная Эстонии потерпела два поражения: дома от Словакии со счетом 0:1 и на выезде от Швеции со счетом 0:3, при этом все три гола шведы забили в первом тайме. Однако в прошедшую пятницу „синие футболки“ наконец-то одержали долгожданную победу на стадионе „А. Ле Кок Арена“, обыграв Азербайджан со счетом 3:1. В этом матче отличились Иоан Яковлев, Власий Синявский и Рокко Роберт Шейн.