13.10.2024, 16:01
ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ одержал победу в захватывающем поединке с „Виймси“
ФОТО: | Delfi Meedia
В матче эстоно-латвийской баскетбольной лиги „Виймси“ проиграл дома команде „Авис Утилитас“ (Рапла) со счетом 80:85. Матч в записи и обзор игру могут увидеть все подписчики Delfi.
Матч между „Авис Утилитас“ и „Виймси“ прошёл в напряжённой атмосфере, начиная с первой четверти, которая завершилась со счётом 26:21 в пользу „Авис Утилитас“. В этом периоде выделились Джалин Маккрири с 9 очками и Хендрик Ээльмяэ с 7 очками, тогда как Йорген Рикберг стал лидером „Виймси“ с 8 очками.
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