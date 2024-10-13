ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Авис Утилитас“ одержал победу в захватывающем поединке с „Виймси“

Матч между „Авис Утилитас“ и „Виймси“ прошёл в напряжённой атмосфере, начиная с первой четверти, которая завершилась со счётом 26:21 в пользу „Авис Утилитас“. В этом периоде выделились Джалин Маккрири с 9 очками и Хендрик Ээльмяэ с 7 очками, тогда как Йорген Рикберг стал лидером „Виймси“ с 8 очками.

Во второй четверти игра продолжилась в том же духе, „Авис Утилитас“ пытался вырваться вперёд, но „Виймси“ настойчиво шёл в ногу с соперником и даже сумел захватить инициативу. Ключевым игроком снова стал Маккрири, к концу четверти имеющий 17 очков. „Виймси“ хорошо исполнил дальние броски, попав 7 раз из 16, тогда как „Авис Утилитас“ реализовал только 2 из 11 трёхочковых. Проблемой для хозяев стали потери мяча, которых у „Виймси“ было 9 против 3 у „Авис Утилитас“. На перерыв команды ушли при счёте 48:46 в пользу „Авис Утилитас“, а завершил четверть дальний бросок Брандона Маккиссика с 10 метров.