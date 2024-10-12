Удар по „Охотнику“. Загадка российского секретного оружия, сбитого над Украиной

Но то, что произошло возле города Константиновка, было беспрецедентным. Нижний след разделился на две части, некий объект быстро ускорился по направлению к верхнему следу, и когда они пересеклись, небо осветила яркая оранжевая вспышка.

Был ли это, как многие полагали, российский военный самолет, сбивший другой в результате так называемого дружественного огня в 20 км от линии фронта, или украинский самолет сбил российский?

По упавшим обломкам заинтригованные украинцы вскоре узнали, что стали свидетелями уничтожения новейшего российского оружия — боевого беспилотника-невидимки С-70.

Это не обычный дрон. Это тяжелый беспилотный аппарат размером с истребитель, но без кабины, получивший название „Охотник“. Его очень сложно обнаружить, и разработчики утверждают, что ему „почти нет аналогов“ в мире, пишет BBC News Русская служба.

Возможно, все это так, но в данном случае он явно сбился с пути, и похоже, что второй белый след в небе, заметный на видео, исходил от российского самолета Су-57, который, очевидно, преследовал беспилотник.

Российский самолет, возможно, пытался восстановить контакт с заблудившимся дроном, но, поскольку они оба летели в зону действия ПВО Украины, предположительно, было принято решение уничтожить „Охотник“, чтобы не допустить его попадания в руки противника.

Ни Москва, ни Киев официально не прокомментировали произошедшее в небе над Константиновкой. Но эксперты полагают, что россияне, скорее всего, потеряли контроль над своим дроном, возможно, из-за помех со стороны украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В этой войне было использовано много разных дронов, но ничего подобного российскому С-70.

Он весит более 20 тонн и, как считается, его дальность составляет до 6 тысяч км.

По форме напоминающий стрелу, „Охотник“ очень похож на американский X-47B, еще один боевой беспилотник-невидимку, созданный десять лет назад.

„Охотник“ может нести бомбы и ракеты для поражения как наземных, так и воздушных целей, а также вести разведку.