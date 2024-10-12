ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (962-й день) | Россия атаковала Запорожье. Четверо погибших, среди раненых - 11-летний ребенок
Подводим итоги очередного дня войны.
Мать юного Арсения Турбина, осужденного за связь с легионом „Свобода России“, рассказала, что в СИЗО у него развился дефицит веса
16-летний Арсений Турбин, который считается одним из самых юных политзаключенных России, похудел на 17 килограммов с момента поступления в СИЗО. Сейчас его вес 52 кг. Об этом Русской службе Би-би-си рассказала его мама Ирина Турбина. Она думает, что сын потерял аппетит из-за обстановки в СИЗО и из-за того, что „находится в состоянии постоянного стресса“. Ирина Турбина встретилась с сыном 10 октября. Она назвала его домашним ребенком, который не привык находиться вне дома. По словам Ирины, Арсения, возможно, отправят в „Матросскую тишину“ на обследование. Ранее Турбин пожаловался маме в письме, что его избивает сокамерник и что он боится, что скоро умрет. На этой неделе сокамерника отселили, рассказала она. В июне 2024 года Арсения Турбина из Орловской области осудили на пять лет по обвинению в участии в легионе „Свобода России“ (в РФ объявлен „террористической организацией“).
Турбин признал, что распространял листовки с критикой Путина, но следствие утверждало, что он делал это по заданию украинского легиона „Свобода России“. Это обстоятельство юноша отрицал и настаивал, что действовал исходя из своих личных убеждений. ФСБ также утверждала, что он заполнил в телеграме анкету на вступление в легион. Это Турбин тоже отрицает.
Рейд с проверкой документов у посетителей концерта „Океана Эльзы“ в Киеве, который прошел вечером 11 октября, прокомментировали глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев и лидер группы Святослав Вакарчук.
Потураев заявил, что такие проверки должны быть постоянными и он не считает их „угрозой украинской культуре“. Вакарчук сказал, что у группы 30-летний юбилей и он счастлив, что столько людей пришли ее поддержать. „Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий“, — добавил он.
Z-каналы (в частности, близкий к Минобороны России Fighterbomber и военный блогер Борис Рожин) сообщили, что российские войска „потеряли бомбардировщик Су-34“.
Экипаж, по словам Рожина, погиб. Он добавил, что потеря „не связана с действиями противника“.
В Туле суд арестовал военного, который связал и до смерти избил палкой человека.
Издание „7×7“ выяснило, что речь, вероятно, идет о 31-летнем Владимире Голигузове, который в сентябре 2023 года был приговорен к четырем годам за избиение собутыльника поленом ради кражи телефона и кошелька. К тому моменту Голигузов был судим минимум семь раз.
Генштаб ВСУ объявил об ударе по топливному складу в оккупированной части Луганской области
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что силы обороны Украины (под этим термином объединяются как армия, так и другие силовые структуры) ночью нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки в оккупированной части Луганской области. В сообщении говорится, что на этой базе хранились нефть и нефтепродукты, „в том числе и для нужд армии РФ“. На территории объекта фиксируется пожар, заявил украинский Генштаб. Ранее российское МЧС также сообщало, что о „загорании емкости с топливом“ в результате атаки БПЛА в Ровеньках. Оно утверждало, что пожар уже потушен.
Минобороны России заявило о 47 сбитых за ночь дронах
Министерство обороны России утверждает, что в ночь на субботу „уничтожено и перехвачено“ 47 украинских беспилотников самолетного типа. Согласно заявлению, в Краснодарском крае была отражена атака 17 дронов, 16 сбили над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Курской области, еще два — над Белгородской областью. Краснодарский губернатор ночью сообщал, что в двух районах края в результате атаки беспилотников были повреждены дома, пострадавших нет. Накануне утром Минобороны России отчитывалось о 10 сбитых дронах, утром в четверг — о 92 беспилотниках, в том числе 47 над Краснодарским краем.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что „в результате вражеской атаки“ в селе Устинка Белгородского района погиб мирный житель. За несколько часов до этого Гладков сообщал об атаке беспилотника на Устинку, в результате чего были ранены три местных жителя. По его словам, погибшего обнаружили позже при подомовом обходе. Украинские военные не комментировали это заявление.
В Запорожье в результате ночного обстрела есть раненые — власти
„Враг ночью атаковал Запорожье. Попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий“, — написал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Иван Федоров. По данным полиции, с 2:20 до 2:31 российские войска нанесли три авиаудара по территории города. Удары наносились, по предварительной информации, корректируемыми авиационными бомбами (КАБ).
„Попали по объекту инфраструктуры, частному сектору и территории конного клуба. Сейчас известно о двух раненых гражданах, среди них 11-летний ребенок“, — говорится в заявлении. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Российские военные удар это заявление не комментировали.
По материалам BBC News Русская служба и „Медузы“
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