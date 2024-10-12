ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (962-й день) | Россия атаковала Запорожье. Четверо погибших, среди раненых - 11-летний ребенок

Мать юного Арсения Турбина, осужденного за связь с легионом „Свобода России“, рассказала, что в СИЗО у него развился дефицит веса

16-летний Арсений Турбин, который считается одним из самых юных политзаключенных России, похудел на 17 килограммов с момента поступления в СИЗО. Сейчас его вес 52 кг. Об этом Русской службе Би-би-си рассказала его мама Ирина Турбина. Она думает, что сын потерял аппетит из-за обстановки в СИЗО и из-за того, что „находится в состоянии постоянного стресса“. Ирина Турбина встретилась с сыном 10 октября. Она назвала его домашним ребенком, который не привык находиться вне дома. По словам Ирины, Арсения, возможно, отправят в „Матросскую тишину“ на обследование. Ранее Турбин пожаловался маме в письме, что его избивает сокамерник и что он боится, что скоро умрет. На этой неделе сокамерника отселили, рассказала она. В июне 2024 года Арсения Турбина из Орловской области осудили на пять лет по обвинению в участии в легионе „Свобода России“ (в РФ объявлен „террористической организацией“).

Турбин признал, что распространял листовки с критикой Путина, но следствие утверждало, что он делал это по заданию украинского легиона „Свобода России“. Это обстоятельство юноша отрицал и настаивал, что действовал исходя из своих личных убеждений. ФСБ также утверждала, что он заполнил в телеграме анкету на вступление в легион. Это Турбин тоже отрицает.

Рейд с проверкой документов у посетителей концерта „Океана Эльзы“ в Киеве, который прошел вечером 11 октября, прокомментировали глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев и лидер группы Святослав Вакарчук.

Потураев заявил, что такие проверки должны быть постоянными и он не считает их „угрозой украинской культуре“. Вакарчук сказал, что у группы 30-летний юбилей и он счастлив, что столько людей пришли ее поддержать. „Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий“, — добавил он.