ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ уверенно обыграл „Лиепая“

После первой четверти, завершившейся ничьей 20:20, команда „Калев/Крамо“ сумела организовать рывок, который позволил ей уйти на перерыв с преимуществом в счете 44:31. В третьей четверти разница в счете держалась на уровне десяти очков, и перед заключительной четвертью „Калев/Крамо“ сохранял комфортное преимущество — 68:59.