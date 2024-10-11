11.10.2024, 16:24
ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ уверенно обыграл „Лиепая“
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 11 октября, баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ одержал победу над „Лиепаей“ со счетом 90:74 в матче эстоно-латвийской лиги.
После первой четверти, завершившейся ничьей 20:20, команда „Калев/Крамо“ сумела организовать рывок, который позволил ей уйти на перерыв с преимуществом в счете 44:31. В третьей четверти разница в счете держалась на уровне десяти очков, и перед заключительной четвертью „Калев/Крамо“ сохранял комфортное преимущество — 68:59.
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