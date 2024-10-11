ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“, успешно стартовавший в еврокубках, выигрывает у „Лиепая“

Сегодня, 11 октября, баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ проведет матч в эстоно-латвийской лиге против „Лиепая“. Игра начнется в 19:30 и пройдет в спортивном зале Калева. Трансляцию матча в прямом эфире можно будет увидеть на Delfi TV, доступ к которой имеют все подписчики.