11.10.2024, 16:24
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“, успешно стартовавший в еврокубках, выигрывает у „Лиепая“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 11 октября, баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ проведет матч в эстоно-латвийской лиге против „Лиепая“. Игра начнется в 19:30 и пройдет в спортивном зале Калева. Трансляцию матча в прямом эфире можно будет увидеть на Delfi TV, доступ к которой имеют все подписчики.
После первой четверти, завершившейся со счетом 20:20, команда „Калев/Крамо“ сумела резко увеличить темп, совершив впечатляющий рывок и уйдя на перерыв с преимуществом 44:31.
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