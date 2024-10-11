Баскетбол
11.10.2024, 16:24

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“, успешно стартовавший в еврокубках, выигрывает у „Лиепая“

 
Hugo Toom.
Hugo Toom.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня, 11 октября, баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ проведет матч в эстоно-латвийской лиге против „Лиепая“. Игра начнется в 19:30 и пройдет в спортивном зале Калева. Трансляцию матча в прямом эфире можно будет увидеть на Delfi TV, доступ к которой имеют все подписчики.

После первой четверти, завершившейся со счетом 20:20, команда „Калев/Крамо“ сумела резко увеличить темп, совершив впечатляющий рывок и уйдя на перерыв с преимуществом 44:31.

До матча:

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии