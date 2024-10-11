ФОТО | Лига наций: сборная Эстонии по футболу уверенно обыграла Азербайджан

Первые минуты встречи проходили в спокойном темпе, когда команды осторожно исследовали тактику друг друга, не спеша форсировать события. Первый реальный момент возник на 16-й минуте: Джошгун Диниев отдал точный пас на Рената Дадашова, который пробил головой, но мяч угодил в штангу, оставив эстонскую сборную в игре. Вскоре после этого Торал Байрамов нанес удар по воротам, но вратарь Хейн перевел мяч на угловой.

После углового удара азербайджанцы снова пытались пробить, однако мяч пролетел выше перекладины. На 23-й минуте вновь возникла угроза у ворот Хейна: подача с левого фланга была направлена к дальней штанге, но Байрамов не смог попасть по мячу, и Хейн спокойно забрал его.

На 32-й минуте матча после углового удара, выполненного Азербайджаном, Хенри Аниер сделал длинный пас из своей штрафной площади. Якоблев, опередив защитника соперников, мастерски обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота, открыв счет в матче. Концовка первого тайма оказалась очень динамичной. Тяжелый фол со стороны Тамма привел к пенальти в ворота Эстонии, и Торял Байрамов успешно реализовал удар с точки. Однако всего через 13 секунд Яковлев выполнил великолепный навес в штрафную площадь, который Рокко Роберт Шейн скинул на Синявского, и тот отправил мяч в сетку.

Во втором тайме сборная Эстонии вышла на поле с заметной уверенностью, играя более ярко, смело и агрессивно по сравнению с первой половиной матча. Эстонские футболисты создали несколько опасных моментов, которые могли бы увеличить их преимущество. На 71-й минуте Рокко Роберт Шейн удвоил счет, эффектно пронесшись с центра поля и мощным ударом низом отправив мяч в нижний угол ворот, что сделало результат 2:0 в пользу Эстонии.

После третьего гола Азербайджан полностью утратил организованность, не сумев создать ни одной конструктивной атаки. Эстонская сборная уверенно контролировала оставшееся время матча и завершила игру с итоговым счетом 3:1 в свою пользу.