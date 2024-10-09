Полиция ищет пропавшего в Таллинне подростка

Давид уехал во вторник, 8 октября, из расположенного в волости Кастре (Тартумаа) учебного заведения в Таллинн и обратно не вернулся. Последний раз его видели вчера (8.10) около 18 часов в столичном районе Пыхья-Таллинн. Подросток может находиться в Таллинне. Его телефон отключен.

Рост Давида 183 см, спортивного телосложения. Покидая школу был одет в черную куртку с капюшоном, светло-бежевые спортивные брюки и черно-белые кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто видел Давида или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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