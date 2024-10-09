09.10.2024, 17:20
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Кубок ФИБА Европа: „Калев/Крамо“ после второй четверти обыгрывает французскую команду
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ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонский чемпион по баскетболу „Калев/Крамо“ обыгрывает на домашней арене французский клуб „Ле-Портель“ (38:29) в рамках первого тура Кубка ФИБА Европа. Игра пройдет в спортивном зале „Калев“ и начнется в 19:30. Прямую трансляцию матча смогут увидеть подписчики Delfi.
„Калев/Крамо“ в начале матча проигрывал 0:10, но затем смог улучшить свою игру. Разрыв постепенно сокращался, и штрафной бросок Патрика Тапе позволил хозяевам выйти вперед к окончанию первой четверти со счетом 14:13.
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