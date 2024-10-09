09.10.2024, 16:31
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Европейский кубок вызова: волейбольный клуб „Пярну“ проигрывает украинской команде (0:2)
Первая партия 24:26
Вторая партия 22:25
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 9 октября, в 19:00 волейбольный клуб „Пярну“ проведет первый матч 1/32 финала Кубка вызова ЕКВ, принимая украинский клуб „Эпицентр-Подоляны“ из Городка. Прямую трансляцию игры смогут посмотреть подписчики Delfi.
В начале матча контроль над игрой принадлежал игрокам из Пярну, которые завоевали небольшое преимущество в середине первой партии. При счете 23:19 казалось, что хозяева движутся к победе. Однако затем игроки клуба „Эпицентр-Подоляны“, занимающего второе место в украинской лиге, набрали четыре очка подряд, и Пярну оказался в проигрышной ситуации — 23:24. Хотя пярнусцы смогли справиться с первой атакой соперника, во второй раз украинцы взяли верх и выиграли партию со счетом 24:26.
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