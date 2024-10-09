ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Европейский кубок вызова: волейбольный клуб „Пярну“ потерпел крупное поражение от украинской команды
В среду, 9 октября, волейбольный клуб „Пярну“ сыграл первый матч 1/32 финала Кубка вызова ЕКВ против украинского клуба „Эпицентр-Подоляны“. Игра завершилась победой гостей со счётом 0:3 (24:26, 22:25, 20:25). Команда „Пярну“ не смогла справиться с высоким уровнем соперника, хотя каждый из сетов был напряжённым и близким по результату. Матч в записи и фотографии видят все подписчики Delfi.
В начале матча контроль над игрой принадлежал игрокам из Пярну, которые завоевали небольшое преимущество в середине первой партии. При счете 23:19 казалось, что хозяева движутся к победе. Однако затем игроки клуба „Эпицентр-Подоляны“, занимающего второе место в украинской лиге, набрали четыре очка подряд, и Пярну оказался в проигрышной ситуации — 23:24. Хотя пярнусцы смогли справиться с первой атакой соперника, во второй раз украинцы взяли верх и выиграли партию со счетом 24:26.