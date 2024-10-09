ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Европейский кубок вызова: волейбольный клуб „Пярну“ потерпел крупное поражение от украинской команды

В начале матча контроль над игрой принадлежал игрокам из Пярну, которые завоевали небольшое преимущество в середине первой партии. При счете 23:19 казалось, что хозяева движутся к победе. Однако затем игроки клуба „Эпицентр-Подоляны“, занимающего второе место в украинской лиге, набрали четыре очка подряд, и Пярну оказался в проигрышной ситуации — 23:24. Хотя пярнусцы смогли справиться с первой атакой соперника, во второй раз украинцы взяли верх и выиграли партию со счетом 24:26.