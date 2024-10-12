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12.10.2024, 11:13

ФОТО | В последнем бою вечера Yakuza Fight зрители увидели нокаут. Победа во втором профессиональном бою досталась Саламатину

 
Дмитрий Саламатин
Дмитрий Саламатин
ФОТО: Evelin Kruus | GoodFight

12 октября в спортивном зале „Калев“ в Таллинне впервые прошел бойцовский вечер Yakuza Fight 7 - CONTENDERS, который объединит на ринге лучших местных и международных бойцов по К-1. Трансляцию в записи могут посмотреть подписчики Delfi.

В программе Yakuza Fight 7 - CONTENDERS были запланированы два турнира в разных весовых категориях, победители которых получат шанс побороться за титул чемпиона на Yakuza Fight 8. Кроме того, зрители смогли увидеть два профессиональных поединка по правилам K-1 с участием бойцов из Эстонии, Финляндии, Чехии и Литвы.

11 октября, за день до бойцовского вечера Yakuza Fight 7 - CONTENDERS, в ресторане отеля IBIS Tallinn Center состоялась официальная пресс-конференция и жеребьевка пар бойцов.

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