12.10.2024, 11:13
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Yakuza Fight впервые в Таллинне: определились участники финалов! Дополнительный раунд решил исход поединка профессионалов
ФОТО: | GoodFight
12 октября в спортивном зале „Калев“ в Таллине впервые пройдет бойцовский вечер Yakuza Fight 7 - CONTENDERS, который объединит на ринге лучших местных и международных бойцов по К-1. Прямую трансляцию мероприятия, стартующего в 19:00, смогут посмотреть подписчики Delfi.
В программе Yakuza Fight 7 - CONTENDERS запланированы два турнира в разных весовых категориях, победители которых получат шанс побороться за титул чемпиона на Yakuza Fight 8. Кроме того, зрители смогут увидеть два профессиональных поединка по правилам K-1 с участием бойцов из Эстонии, Финляндии, Чехии и Литвы.
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