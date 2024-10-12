ФОТО и ПОЕДИНКИ В ЗАПИСИ | В последнем бою вечера Yakuza Fight зрители увидели нокаут. Победа в профессиональном бою досталась Саламатину

В программе Yakuza Fight 7 - CONTENDERS были запланированы два турнира в разных весовых категориях, победители которых получат шанс побороться за титул чемпиона на Yakuza Fight 8. Кроме того, зрители смогли увидеть два профессиональных поединка по правилам K-1 с участием бойцов из Эстонии, Финляндии, Чехии и Литвы.