12.10.2024, 11:13
ФОТО и ПОЕДИНКИ В ЗАПИСИ | В последнем бою вечера Yakuza Fight зрители увидели нокаут. Победа в профессиональном бою досталась Саламатину
ФОТО: | Delfi Meedia
12 октября в спортивном зале „Калев“ в Таллинне впервые прошел бойцовский вечер Yakuza Fight 7 - CONTENDERS, который объединит на ринге лучших местных и международных бойцов по К-1. Трансляцию в записи могут посмотреть подписчики Delfi.
В программе Yakuza Fight 7 - CONTENDERS были запланированы два турнира в разных весовых категориях, победители которых получат шанс побороться за титул чемпиона на Yakuza Fight 8. Кроме того, зрители смогли увидеть два профессиональных поединка по правилам K-1 с участием бойцов из Эстонии, Финляндии, Чехии и Литвы.
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