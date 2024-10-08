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08.10.2024, 14:56

ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок CEV: „Сельвер/ТалТех“, прервавший трехматчевую серию без побед, обыграл словенский клуб

 
Selver x TalTech loodab kodupubliku ees võidureele naasta.
Selver x TalTech loodab kodupubliku ees võidureele naasta.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Волейбольный клуб „Сельвер/ТалТех“, выбывший из отборочного раунда Лиги чемпионов, продолжает выступления в еврокубках, перейдя в Кубок CEV. Во вторник, 8 октября, таллиннская команда выиграла первый матч 1/64 финала у словенского клуба „Марибор“ со счетом 3:1 (22:25; 25:21; 27:25; 25:23). Матч в записи видят только подписчики Delfi.

„Сельвер/ТалТех“ начал игру с 19-летним связующим Тристаном Урби. Основной связующий, серб Иван Маркович, появлялся на площадке только эпизодически в первых трех сетах.

Лучшим игроком встречи стал австралийский диагональный нападающий „Сельвер/ТалТеха“ Линкольн Уильямс, набравший 24 очка (49% в атаке). Кит Пупарт поддержал его 14 очками, а американец Айан Пэриш добавил 10 очков. Самым результативным игроком „Марибора“ стал диагональный нападающий Яка Сешек с 11 очками.

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