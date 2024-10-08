08.10.2024, 14:56
ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок CEV: „Сельвер/ТалТех“, прервавший трехматчевую серию без побед, обыграл словенский клуб
ФОТО: | Delfi Meedia
Волейбольный клуб „Сельвер/ТалТех“, выбывший из отборочного раунда Лиги чемпионов, продолжает выступления в еврокубках, перейдя в Кубок CEV. Во вторник, 8 октября, таллиннская команда выиграла первый матч 1/64 финала у словенского клуба „Марибор“ со счетом 3:1 (22:25; 25:21; 27:25; 25:23). Матч в записи видят только подписчики Delfi.
„Сельвер/ТалТех“ начал игру с 19-летним связующим Тристаном Урби. Основной связующий, серб Иван Маркович, появлялся на площадке только эпизодически в первых трех сетах.
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