ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Кубок CEV: находящийся в большом кризисе „Сельвер/ТалТех“ играет со словенским клубом

Волейбольный клуб „Сельвер/ТалТех“, выбывший из отборочного раунда Лиги чемпионов, продолжит выступления в еврокубках, перейдя в Кубок CEV. Во вторник, 8 октября, в 20:00 команда проведет первый матч 1/64 финала против словенского клуба „Марибор“. Игра состоится в спортивном зале Аудентеса, а прямая трансляция будет доступна подписчикам Delfi.