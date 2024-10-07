В возрасте 73 лет скончался легенда голландского футбола Йохан Нескенс

Йохан Нескенс — двукратный серебряный призер чемпионата мира по футболу и бронзовый призер чемпионата Европы. За сборную Нидерландов он провел 49 матчей и забил 17 мячей. На клубном уровне Нескенс выступал за „Аякс“, „Барселону“, „Нью-Йорк Космос“ и „Гронинген“.

„Пришли новости о кончине Йохана Нескенса. Словами не передать весь ужас и внезапность этой потери. Наши мысли с его женой Марлис, детьми, семьей и друзьями“, — говорится в сообщении.

В составе „Аякса“ Йохан Нескенс завоевал 10 трофеев: 2 титула чемпиона Нидерландов, 2 Кубка страны, 3 победы в Кубке европейских чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и Межконтинентальный кубок. С „Барселоной“ он выигрывал Кубок Испании и Кубок обладателей кубков, а в составе „Нью-Йорк Космос“ дважды становился победителем Североамериканской футбольной лиги.

После завершения карьеры футболиста он работал в качестве тренера, став помощником Гуса Хиддинка и Франка Райкаарда в сборной Нидерландов. Нескенс также сотрудничал с Хиддинком в сборной Австралии и с Райкаардом в „Барселоне“ и „Галатасарае“.

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