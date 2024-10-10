„Через 8 месяцев после родов я стала присматривать для себя здание, чтобы прыгнуть“. О каких последствиях материнства принято молчать?

Тренд на заботу о своем психологическом состоянии уже не нов, и многие уже открыли для себя психотерапию как способ повысить качество жизни. Тем не менее, часто можно встретить осуждение и непонимание, когда речь заходит о послеродовой депрессии. Многим кажется просто невероятным, что некоторые женщины могут не испытывать „правильных“ и „материнских“ чувств к своим новорождённым детям, ведь для большинства они - настоящее счастье. Тем не менее, послеродовая депрессия включена в Международную классификацию болезней, и, по данным ВОЗ, во всем мире около 10% беременных и 13% только что родивших женщин страдают психическими расстройствами, преимущественно - депрессией.