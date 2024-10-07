Пожилой водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся с электромобилем. Что еще произошло на дорогах за сутки?

В 10.14 в Таллинне у дома по улице Эндла, 45, 23-летняя женщина врезалась на электросамокате фирмы Tuul в бордюр и упала. Самокатчицу доставили в больницу.

В 12.52 в Таллинне у дома по Мустамяэ теэ, 151, 7-летний мальчик выбежал на дорогу перед легковым автомобилем Subaru Forrester, за рулем которого находился 77-летний мужчина. Ребенка доставили в больницу.

В 16.01 произошло дорожное происшествие в в Выруском уезде в деревне Ууэ-Антсла волости Антсла, где на 27-м километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва ехавший на велосипеде 12-летний мальчик потерял управление и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 17.33 в Таллинне около дома по Вильяндискому шоссе, 26, 79-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Škoda Octavia, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем Nissan Leaf, которым управлял 45-летний мужчина. Водителя Škoda доставили в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.